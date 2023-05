Dwayne Johnson openhartig over strijd tegen depressies

„De eerste keer dat ik depressief raakte, was toen ik aan de Universiteit van Miami studeerde. Ik was de enige eerstejaars die meedeed aan het American Football. We waren in die tijd landskampioen”, blikt Johnson terug. Een schouderblessure gooide echter roet in het eten en zorgde ervoor dat Johnson het beoefenen van de sport moest beëindigen. „Dat bracht me in een neerwaartse spiraal. Ik wilde niet naar school. Ik was klaar om te stoppen. En dus verliet ik de school. Ik ging gewoon weg.”

Toen besefte Johnson niet dat hij depressief was, achteraf gezien wel. Na zijn scheiding kwam dat gevoel namelijk weer terug. „Gelukkig had ik in die tijd een paar vrienden op wie ik kon leunen en tegen wie ik kon zeggen: ’Hé, ik voel me niet helemaal goed en zit met mezelf in de knoop. De lucht is even grijs en niet blauw.’”

Zijn vrienden zijn altijd van grote steun geweest voor Johnson, maar zijn dochters Simone Garcia (21), Jasmine (7) en Tiana Gia (5) zijn zijn echte redding geweest. „Het feit dat ik een vader van meisjes ben heeft me echt gered”, vertelt hij. „Je kijkt naar ze en denkt: dit is waar het om draait.”