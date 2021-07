Kim Kardashian aanwezig bij feestje Kanye West

Volgens TMZ had Kim ook haar zus Khloé meegenomen naar de releaseparty in Atlanta. Khloé liet onlangs op sociale media al merken dat ze nog altijd een goede band heeft met Kanye. In een verjaardagspost noemde ze hem ’mijn broer voor het leven’.

Kim en Kanye trouwden in 2014 en hebben twee zoons, Saint (5) en Psalm (2) en twee dochters, North (8) en Chicago (3). In februari werd bekend dat het huwelijk op de klippen is gelopen. De formele scheiding is nog niet rond.