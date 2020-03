Belgische prinses Elisabeth mag naar huis

„Het lijdt geen twijfel dat de Britse gezondheidszorg overspoeld zal worden door patiënten met het coronavirus”, citeert de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter uit een brief van het Atlantic College naar de ouders van hun leerlingen. „Dit brengt studenten die op de campus blijven in gevaar als ze medische zorg nodig hebben.”

Op het Atlantic College, waar ook toenmalig prins Willem-Alexander naar school ging, zitten 350 jongeren uit 120 landen. „Als één leerling symptomen vertoont, moet die twee weken in quarantaine en bij uitbreiding wellicht alle studenten in het internaat”, schreef de school aan ouders.

Kansen niet in gevaar

Vrijdag leek het er nog op dat Elisabeth niet terug zou keren naar België. De school nam vorige week strenge maatregelen, zo werd vastgelegd dat leerlingen die naar huis zouden gaan niet meer terug mochten komen. Dat zou de tweedejaars in de problemen kunnen brengen, zij moeten binnenkort eindexamen doen. Dat geldt ook voor Elisabeth. Het Atlantic College stelde de ouders dinsdag gerust dat „de kansen van de studenten niet in gevaar zijn.”

Wanneer Elisabeth naar België reist, is niet bekend. Het Koninklijk Paleis in Brussel heeft Dehandschutter laten weten dat de prinses momenteel nog in Wales is.