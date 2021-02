Dramatische week: VERLIEST CHARLES zoon… én vader?

Het zijn helse weken voor prins Charles: zijn vader in het ziekenhuis en onafgebroken gedoe rond zoon Harry. Ⓒ HH/ANP

Het zijn zware tijden voor PRINS CHARLES. Niet alleen zijn er de verwikkelingen rond zijn zoon PRINS HARRY en schoondochter MEGHAN, ook belandde PRINS PHILIP – die over enkele maanden, onbezorgd, HONDERD leek te zullen worden – afgelopen week in het ziekenhuis. Alle stress was de prins van Wales dan ook aan te zien toen hij zijn vader dezer dagen bezocht...