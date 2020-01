Esther Oosterbeek: ’We doen dit niet voor het geld!’

In de zomer van 2009 brachten ANGELA GROOTHUIZEN, ESTHER OOSTERBEEK, ANITA HEILKER, ANGÉLA KRAMERS, PATTY ZOMER de veel te vroeg overleden RIA BRIEFFIES naar haar laatste rustplaats. Niemand had kunnen denken dat de vrolijke liedjes van de Dolly Dots ooit nog door de vijf zangeressen gezongen zouden worden. Verrassend is het daarom te noemen dat de eens zo succesvolle meidengroep een herstart gaat maken met het bekende repertoire.