’Rolling Stones deze zomer weer in Europa’

De nog aan te kondigen tour zou volgens bronnen in juni beginnen met een optreden in het stadion van voetbalclub Liverpool. Dat zou de eerste keer in meer dan vijftig jaar zijn dat de Stones weer eens in Liverpool optreden.

„Deze tour wordt al een tijdje gepland en het merendeel van de plannen is nu bijna af”, meldt een bron aan de tabloid. „Het is heel spannend. De kaartjes zullen - als ze in de verkoop gaan - als warme broodjes over de toonbank gaan.”

Naast de tour zou er volgens de ingewijde na de optredens ook een nieuw album van de band uitkomen. „Mick Jagger en Keith Richards waren onlangs op Jamaica om nummers te schrijven die nu opgenomen worden. Er is dus veel van de Stones om de komende maanden naar uit te kijken.”