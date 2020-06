VI-musketiers rollend over straat

De uitzending heeft diepe barsten geslagen in het voorheen onafscheidelijke trio. Ⓒ ANP Kippa

Hilversum - De rel rond Veronica inside heeft stevige barsten veroorzaakt in het voorheen onafscheidelijke trio Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Zowel Derksen als Van der Gijp is zwaar teleurgesteld in het ’Joegoslavië-tribunaal’ dat Genee in de uitzending van maandag volgens hen oprichtte.