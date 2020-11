RTL gaat op zoek naar onbekend imitatietalent voor De TV Kantine

Ⓒ RTL / Laura Oldenbroek

Al jaren schitteren Carlo Boszhard, Irene Moors en Elise Schaap in De TV Kantine waarin ze geregeld in de huid kruipen van bekende Nederlanders. In het eenmalige programma De Casting Kantine gaat het trio, onder aanvoering van presentator Buddy Vedder, op zoek naar nieuw talent voor een glansrol in het populaire programma.