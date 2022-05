Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’Housewitz’: Gevangen in de Holocaust

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Lous Hoogendijk zoekt afleiding om niet aan de oorlog te hoeven denken.

In de week dat Nederland de doden herdenkt en de vrijheid viert gaat Housewitz in première. In deze tragikomische documentaire portretteert filmmaakster Oeke Hoogendijk (Het nieuwe Rijksmuseum, Mijn Rembrandt) haar hoogbejaarde Joodse moeder Lous die als kind Westerbork en Theresienstadt overleefde. De trauma’s die ze in deze kampen opliep, resulteerden in hevige straatvrees en sociofobie waardoor ze al dertig jaar haar volgestouwde huis niet uit is geweest.