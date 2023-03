Misbruikslachtoffer noemt Jimmy Savile-vertolker ’walgelijk’

Het nieuws dat voormalig BBC icoon en presentator Jimmy Savile minstens 72, maar vermoedelijk honderden mensen heeft misbruikt, waaronder veel kinderen sloeg in 2016 in als een bom. De flamboyante verschijning was jarenlang een van de bekendste en geliefde gezichten van de omroep. Achter de schermen bleek Saville echter een zeer duistere kant te hebben. De binnenkort te verschijnen serie The Reckoning gaat dieper in te gaan op de gruweldaden van de eens zo geliefde presentator. Hoewel er door de BBC hard aan is gewerkt om de serie zo te maken dat slachtoffers van Savile niet nóg meer hoeven te lijden, voelt het voor Sam Brown, die meewerkt aan de verfilming, toch als een klap in haar gezicht.

Angst

In gesprek met Deadline geeft ze aan dat ze niet was voorbereid op de heftige reactie. Het was met name de vertolking door Coogan die haar de stuipen op het lijf joeg. „Oh mijn god, hij was griezelig, raar, vreselijk en walgelijk”, stelt ze. „Van zijn stem schrok ik nog het meest, terwijl ik echt niet meer zo snel schrik. Het was moeilijk.” Hoewel ze wist dat ze veilig op de set was, werd ze toch doodsbang. Zodra Steve naar haar toeliep, schreeuwde ze dan ook dat hij weg moest gaan. Pas toen hij zijn eigen stem gebruikte, realiseerde ze zich weer dat hij slechts een acteur was.

Sam benadrukt dat ze niet verplicht was om Steve te ontmoeten, maar ze hoopte dat het op deze manier makkelijker zou zijn wanneer de serie wordt uitgezonden. Ondanks haar aanvankelijke bedenkingen prijst ze de makers van de show en is ze blij dat het team constant contact met haar had. Een woordvoerder van de BBC beaamt dat ze er alles aan doen de slachtoffers te helpen. „Het team werkt nauw samen met veel mensen wier leven door Savile is beïnvloed om ervoor te zorgen dat hun verhalen met gevoeligheid en respect worden verteld en weergegeven.”

450 Slachtoffers

Gedurende zijn hele leven werd Savile geconfronteerd met verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik, waarbij de eerste bekende zaak al uit 1958 dateert. Toch kwam pas na zijn overlijden op 84-jarige leeftijd in 2011 aan het licht dat hij gedurende zestig jaar honderden slachtoffers, voornamelijk jongeren, had misbruikt. Het misbruik vond plaats in gebouwen van de BBC of in ziekenhuizen, waar Savile een graag geziene gast was vanwege zijn inzet voor de liefdadigheid. Geschat wordt dat het aantal slachtoffers rond de 450 ligt.