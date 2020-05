’Megan Fox dumpte echtgenoot tijdens ernstige hersenziekte’

Green werd ziek in december 2014, maar er kon geen duidelijke diagnose worden vastgesteld voor de ernstige hersenaandoening die hem aan bed kluisterde. De Beverly Hills, 90210-ster was amper mobiel en erg kwetsbaar. En juist in die moeilijke periode, zo stellen de furieuze kennissen, zette Megan hem onder druk om te scheiden. „Terwijl hij amper zijn hoofd kon optillen.”

In de lente van 2015 liet Megan hem alleen om een film over de Ninja Turtles te schieten. Volgens de bronnen zou ze bij terugkeer plotseling erg op een scheiding aangedrongen hebben. Toen zij echter zwanger bleek van hun derde kind, volgde er een verzoening. Green zou op dat moment alles op alles gezet hebben om wat van hun huwelijk te maken. Dat Megan Fox hem nu alsnog het nakijken geeft, zit de insiders dwars.

’Slechtste periode uit mijn leven’

Toch lijkt Green zelf geen last te hebben van negatieve gevoelens. In de podcast With Brian Austin Green, stelt hij dat ze een ’geweldige relatie’ hadden. Wel noemt hij de periode van zijn ziekte de ’slechtste periode van mijn leven’.

Eerder werd Megan nog gelinkt aan rapper Machine Gun Kelly, maar die geruchten deed Green al af met de woorden dat zij gewoon vrienden zijn. Megan zelf heeft nog niet gereageerd op de specifieke verwijten, al stelt Page Six wel dat ze uitgebreid verklaarde dat ze niks fout heeft gedaan tijdens haar huwelijk.