Premium Het beste van De Telegraaf

Dankzij felbegeerde hoofdrol keert zij nu terug in de armen van haar grote liefde... Shanna Slaap is de Nederlandse Julia Roberts

Door Marion Florusse Kopieer naar clipboard

Shanna Slaap: „Ik hecht niet veel waarde aan uiterlijkheden.” Ⓒ William Rutten

Met haar hoofdrol in Pretty Woman treedt Shanna Slaap in de voetsporen van Julia Roberts. De 27-jarige zangeres en actrice gaat prostituee Vivian Ward, die verliefd wordt op een cliënt, gestalte geven in de musicalversie van de iconische film. Ze keert daarvoor terug naar Amsterdam en in de armen van haar grote liefde Calvin Kromheer (25). „Onze latrelatie was wel een uitdaging.”