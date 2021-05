Schrik bij deelnemers na coronabesmettingen: ’Denk toch na!’

„Je schrikt er wel een beetje van”, reageert Jeangu Macrooy tegen het ANP. Hij hoopt dat de vier landen alsnog verder kunnen. De Nederlandse delegatie doet er ondertussen alles aan om eventuele risico’s te vermijden. „Wij gaan eigenlijk alleen van hotel naar Ahoy en weer terug. Het is lang geleden dat ik omringd werd door zoveel mensen. Maar we zijn supervoorzichtig, want ik moet zaterdag gewoon op dat podium staan.”

Bekijk ook: Eurovisie Songfestival in Rotterdam rommelig van start

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Jeangu Macrooy Ⓒ HH?ANP

Ook de Belgische band Hooverphonic kijkt met enige zorg naar de coronabesmettingen in de songfestivaldelegaties van Polen en IJsland. „Ik vind dat alarmerend”, zegt bassist Alex Callier. „Wij blijven in onze bubbel en heel strikt in ons hotel. We hebben zelfs de Nederlandse delegatie nog niet ontmoet. We hebben ze alleen van ver gezien. Dan zeggen we ’goedendag’, maar dat is het.”

’Denk toch na!’

Gitarist Raymond Geerts voegt eraan toe dat een ongeluk al in een klein hoekje zit. Hij wijst daarbij naar de afstand die soms niet werd gehouden op de turquoise loper. „Dit is eigenlijk al niet goed”, zo wees hij naar de Kroatische inzending die vlak naast hem een interview deed. „Dan denk ik: denk toch na!”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

De Utrechtse Stefania, die uitkomt namens Griekenland, vindt het vooral jammer voor haar goede vriendin Destiny uit Malta. „We zijn heel close met elkaar en nu kan ze er niet bij zijn. Dat doet wel iets met je hoor. Dat voel je wel”, aldus de zangeres, die inmiddels contact met haar heeft gehad. „Je wilt gewoon dat iedereen een leuke avond heeft en als sommigen er dan niet zijn dan mis je iets.”

De Litouwse band The Roop laat weten in gedachten bij met name Polen en IJsland te zijn. „Maar ik denk dat ze oké zijn. Het gaat goed komen”, zo sprak leadzanger Vaidotas Valiukevičius stellig. „Ze komen gewoon op dat podium. Ik weet het zeker.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

The Roop. Ⓒ HH/ANP

Zanger Vasil uit Noord-Macedonië is bang dat de hele ceremonie misschien niet eens door zou gaan vanwege de ontwikkelingen. „Maar het is heel goed om hier te staan. We zijn hier ook een beetje voor hun.”

Taras Shevchenko van de groep Go_A uit Oekraïne wenst de delegaties sterkte en beterschap. Ook hij sprak de hoop uit dat iedereen uiteindelijk op het songfestivalpodium zal staan. „Er zijn zo veel geweldige liedjes dit jaar, we willen dat iedereen er bij is. Het gaat voor ons niet om de competitie maar meer om het vieren van de muziek. Daar zou iedereen aan mee moeten doen.”

Go_A Ⓒ HH/ANP

Bekijk ook: Paul de Leeuw trekt zich terug als presentator Songfestivaltalkshow