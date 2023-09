Zoektocht gestart naar vermiste basgitaar Paul McCartney

Volgens de BBC is de campagne gestart na een gesprek van McCartney met Nick Wass, die een boek schreef over de vermiste gitaar. Het Lost Bass project omschrijft zichzelf als „de zoektocht naar de belangrijkste bas uit de geschiedenis.” De gitaar werd in 1961 gekocht en verdween acht jaar later. In die periode was de bas te horen in de Beatles-muziek van die jaren, waaronder de hits Love me do en She loves you. „Dit is de bas die de Beatles heeft gemaakt”, aldus Wass.

De gitaar werd voor het laatst gezien rond de opnames van Get back in 1969 en is sindsdien niet meer gesignaleerd. Het instrument zou wel eens veel geld kunnen opleveren bij een veiling, maar volgens de initiatiefnemers van het project is er geen commercieel motief.

Wass wordt bij de zoektocht geholpen door twee journalisten. Hoewel het drietal slechts twee dagen geleden een publieke oproep heeft gedaan zijn er al honderden tips binnengekomen, waarvan twee veelbelovend zijn.