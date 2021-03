’Harry en Meghan zouden interview uitstellen bij sterven Philip’

„Ze hebben het interview gegeven voordat prins Philip werd opgenomen in het ziekenhuis”, vertelt King. „Als er iets met hem gebeurd was, hadden ze dit interview wel uitgesteld. Maar het interview was daarvoor al afgenomen. Veel mensen hadden het erover.”

De 99-jarige Philip werd dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen na een verblijf van een maand. Hij herstelde van een infectie en hartklachten, maar voelt zich nu weer in orde.