Vader Matthew McConaughey stierf tijdens de daad

„Hij zei altijd tegen mijn broers en mij dat als hij dood zou gaan, dat zou gebeuren terwijl hij met onze moeder seks had”, schrijft de 50-jarige Oscar-winnaar, bekend van films als The Wolf of Wall Street, Mud en The Gentlemen. „Ik kon niet geloven dat mijn vader was overleden toen ik over zijn dood hoorde. Niets of niemand kon hem eronder krijgen, dacht ik altijd. Alleen mijn moeder dus.”

In People vertelt Matthew ook iets over zijn eigen rol als vader. „Het enige dat ik ooit wilde worden, is vader”, zegt hij. „Dat is altijd mijn droom geweest.”

Fotograferen

Matthew heeft met zijn vrouw, het Braziliaanse model Camila Alves, twee zoons en een dochter; Levi van 12, de 10 jaar oude Vida en zijn jongste zoon Livingston van 8. De acteur vindt het leuk om te zien dat ze erg creatief zijn en zich heel goed kunnen redden in de coronacrisis. „Ze hebben er een paar hobby’s bijgenomen, zodat ze zich niet hoeven te vervelen”, legt hij uit.

Een van die hobby’s is fotograferen. „Ze zijn een echt productieteam”, zegt Matthew daarover. „En ze zijn er erg goed in.” Dat blijkt, want de foto’s bij het artikel dat volgende week van Matthew in het tijdschrift verschijnt, zijn gemaakt door zijn eigen kids.