James Blunt maakt opvolger van You’re Beautiful-clip

In de video van You’re Beautiful is te zien dat James in de regen op zijn broek na al zijn kleren uittrekt en vervolgens van een schip springt, de zee in. In het laatste shot verdwijnt hij onder water.

„Dit gebeurde 14 jaar geleden”, zo teasde James vorige week al. Maandag voegt hij daaraan toe: „Ik ben terug! (En naakt).” De zanger stuurt daarbij een link naar zijn nieuwe video. Daarin is te zien dat James eindelijk boven water komt en aanspoelt aan land. Aan het einde wordt hij gered door een helikopter.