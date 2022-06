Justin Bieber blaast concerten af: ’Ik word steeds zieker’

„Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven”, begint Bieber zijn bericht in zijn Instagram Stories. „Ik heb er alles aan gedaan om beter te worden, maar ik word steeds zieker.”

Het is niet duidelijk hoeveel concerten de 28-jarige zanger moet afzeggen. Hij schrijft dat hij op doktersadvies „een paar shows” moet annuleren en zegt niet wat er precies met hem aan de hand is. Zijn eerstvolgende optreden staat voor maandag gepland in New York.

Bieber reist met zijn Justice-tournee ook nog naar onder meer Europa. In januari staat hij drie keer in de Ziggo Dome in Amsterdam.