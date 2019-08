Documentaire Maradona hit in de filmhuizen

Kapadia koos er na succesvolle films over racer Ayrton Senna en zangeres Amy Winehouse voor om in zijn nieuwste documentaire de Argentijnse voetbalgod Diego Maradona onder de loep te nemen. Aan de hand van veel uniek archiefmateriaal vertelt Kapadia in twee uur over zijn bizarre leven en carrière; de focus ligt op de jaren dat Maradona in Napels speelde. De beelden worden begeleid door quotes uit tientallen interviews die Kapadia hield met de voetballer zelf en talloze belangrijke mensen uit zijn omgeving.

Het succes van Maradona past in een trend; ook vorig jaar deden documentaires het opvallend goed in de Nederlandse filmhuizen. In totaal werden er in 2018 meer dan 430.000 kaartjes verkocht voor documentaires in de bioscoop. Behalve Maradona is momenteel ook de documentaire over het festival Woodstock een succes; hier gingen het eerste weekend meer dan 16.000 mensen heen.