Giel Beelen twijfelt over ’Tarzan-look’

Ⓒ ANP/HH

Giel Beelen twijfelt of hij zijn nieuwe look wil behouden. De NPO Radio 2-dj heeft de afgelopen tijd een volle baard laten groeien en vraagt Instagram-volgers nu of ze het leuk vinden of dat de schaar erin moet.