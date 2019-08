’Sarah Ferguson vermijdt confrontatie met prins Philip’

Sarah Ferguson met haar ex-man, prins Andrew. Ⓒ Hollandse Hoogte

Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew, is zondag weer teruggevlogen naar Londen vanaf haar vakantieadresje in het Schotse Balmoral kasteel. Dat melden Britse media. Ze deed dat net voordat prins Philip aankwam. Het gerucht gaat namelijk al jaren dat de twee elkaar niet kunnen luchten of zien.