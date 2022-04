Johnny Depp over verlies vingertopje: ’Het zag eruit als de Vesuvius’

Het vingertopje liet los nadat Heard volgens Depp twee flessen naar hem toegooide. Een van de flessen, een wodkafles, versplinterde toen deze hem raakte. „Ik voelde geen pijn, alleen maar hitte”, omschreef de acteur. Pas daarna keek hij naar zijn hand. „Ik keek rechtstreeks naar mijn bot dat uit mijn vinger stak. Bloed gutste uit de wond. Het zag eruit als de Vesuvius.”

Depp toonde bloedige foto’s van zichzelf in het ziekenhuis na het incident. Hij wees de toehoorders ook op de afdruk van een sigaret, die volgens de acteur veroorzaakt zou zijn door Heard.

Kinderverband

Toen het incident plaatsvond, was Depp het vijfde deel van Pirates of the Caribbean aan het draaien. Hij zou op de set maandenlang rondlopen met een verband over zijn vinger. Hij koos voor een kinderverband, om het leed op een vreemde manier te verzachten. Op het verband waren groene stippen aangebracht, zodat de special effects-crew precies wist waar ze de vinger digitaal moesten toevoegen.

Volgens Depp gaf hij Heard toentertijd niet aan omdat hij haar niet in de problemen wilde brengen. Zijn ex stelde eerder dat hij haar mishandeld zou hebben op de trip naar Australië, die zij omschreef als een ’gijzelingssituatie’. Depp stelt op zijn beurt dat Heard degene was die de hele tijd schreeuwde en ruzie zocht. „Ze maakte me uit voor monster en wat al niet meer”, aldus de acteur. „Ik weet niet precies hoe een zenuwinzinking voelt. Maar op dat moment zat ik er heel dicht tegenaan.”

Huiselijk geweld

De zaak waar Depp al twee dagen in getuigt, dient voor de rechtbank van de staat Virginia. De acteur heeft zijn ex Amber Heard, met wie hij tot en met 2016 getrouwd was, aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat zij in 2018 schreef voor The Washington Post. De actrice heeft het daarin over huiselijk geweld dat ze heeft meegemaakt, maar noemt haar ex niet bij naam. Depp vindt dat het duidelijk is dat ze over hem schrijft en klaagde haar aan. Hij ontkent Heard te hebben mishandeld.