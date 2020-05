Ed Sheeran doneert 170.000 pond aan oude middelbare school

Met de donaties hoopt Ed dat de middelbare scholieren meer interesse krijgen in de kunstensector. De Thomas Mills High School heeft het geld geïnvesteerd in de aanschaf van Macbooks, camera's en professionele compositie- en opnamesoftware. Ook de repetitieruimtes waar muziekstudenten kunnen oefenen hebben een upgrade gekregen en de school beschikt nu over een nieuwe fotostudio.

Ed heeft zelf op de middelbare school in Suffolk gezeten en ontmoette daar zijn vrouw Cherry. Ed heeft ook 10.000 pond gegeven aan een lokale basisschool en 10.000 pond aan het Aldeburgh Hospital League of Friends, dat het geld gebruikt voor een project waarbij patiënten buiten in de tuin muziek kunnen maken.