Kate Winslet uit voorzorg naar ziekenhuis na val in Kroatië

Film

Zelfbewuste lol in ’See how they run’

Dacht je dat Soldaat van Oranje al lang liep? Da’s nog niets in vergelijking met The mousetrap. Agatha Christies moordmysterie wordt al sinds 1952 opgevoerd in Londen. Maar waarom is dit populaire stuk dan eigenlijk nooit verfilmd? De zwartkomische thriller See how they run geeft antwoord.