Barbra Streisand brengt memoires in november uit

De zangeres en actrice kondigde in 2015 al aan dat ze twee jaar later haar memoires zou gaan uitbrengen, maar dat gebeurde nooit. In 2021 vertelde Streisand in de talkshow van Jimmy Fallon dat ze pas tijdens de coronapandemie tijd had om het boek af te maken.

My Name is Barbra vertelt het levensverhaal van de 80-jarige artiest „in haar eigen woorden”, aldus de uitgeverij. „Van haar jeugd in Brooklyn tot haar eerste optredens in New Yorkse nachtclubs tot haar grote doorbraak in Funny Girl (musical en film) en de vele successen via elk medium in de jaren die volgden.”