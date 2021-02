Premium Columns

Legaal geroezemoes tijdens bijkletsen in real life

Bovenaan een met rood tapijt bekleed trapje kijk ik uit over de foyer in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. Ik had verwacht dat het de aanblik van honderden mensen zou zijn die me zou verbazen. Maar nee, het is het geluid. Geroezemoes. Een tot onverstaanbare mengelmoes samengekneed geluid v...