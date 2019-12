The Kik brengt nieuw album uit

Na drie studioalbums, de plaat met Armand, het tussendoortje Hertaalt en een Boudewijn de Groot-coverplaat, is het nu tijd om eens flink door te pakken met sterk eigen werk, meldt de groep vrijdag.

Plekken Waar Je Niet Mag Roken is een eerbetoon aan de in 2015 gestorven protestzanger Armand, met wie The Kik vlak voor zijn overlijden een plaat had gemaakt. „Het gaat niet expliciet over hem. Maar bij het schrijven heb ik wel aan hem gedacht”, aldus frontman Dave von Raven. „Ik denk dat hij zo’n huldebetoon zelf ook zou hebben geschreven voor mij, mocht ik eerder zijn doodgegaan dan hij.”

The Kik gaat in het voorjaar ook weer op tournee.

