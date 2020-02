Coldplay lanceert videoclip Champion of the World

De video geeft op humoristische wijze het verhaal achter Champion of the World weer, met een hoofdrol voor frontman Chris Martin.

Het nummer Champion of the World is naast eerdere singles Orphans en Everyday Life onderdeel van het achtste Coldplay studioalbum Everyday Life, dat in november verscheen en in Nederland al gauw de gouden status behaalde.

Bekijk de videoclip van Champion of the World hieronder: