Jack White onder de indruk van Greta Van Fleet

Greta Van Fleet bestaat uit vier jonge muzikanten. „Het zijn drie Poolse broers”, zegt White over de band. „Ik dacht eerst dat het een grap was. Maar ze zijn geweldig.” Vooral de zanger kan hem wel bekoren, ook al krijgt die veel kritiek omdat zijn stem op die van Robert Plant, zanger van Led Zeppelin, lijkt. „Die kritiek kreeg ik ook. Hij moet gewoon zijn eigen weg gaan. Dan verstomt de kritiek wel.”

White vindt dat er dit jaar goede rockplaten zijn uitgekomen. Ook bands als The Hives en The Black Keys krijgen complimenten. Maar White is vooral te spreken over Twenty One Pilots, die net als zijn oude band The White Stripes bestaat uit slechts twee man. „Ze hebben een heel goed geluid. Ze maken goed gebruik van piano en bas en komen erg sterk voor de dag.” Het Britse Royal Blood is ook een duo dat White graag hoort.

Zelf leverde de muzikant met zijn band The Raconteurs onlangs de derde plaat af. Het duurde tien jaar voordat de opvolger van hun tweede plaat uitkwam. Dat was overigens niet gepland. „We zijn gewoon maar begonnen. We hadden wat liedjes en de rest kwam vanzelf”, zegt hij over Help Me Stranger, zoals het album heet.