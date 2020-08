’Brok in keel door knokkende ondernemers’

Annemarie van Gaal en Herman den Blijker. Ⓒ Foto William Rutten

In Crisis in de tent helpen Herman den Blijker en Annemarie van Gaal horeca-ondernemers die door de coronapandemie flink in de problemen zijn geraakt. „Ze draaiden eerder gewoon goed, maar na de sluiting half maart zijn ze technisch failliet.”