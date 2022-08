Premium Het beste van De Telegraaf

Hoogzwangere zangeres neemt break na optreden in Nederland Joss Stone: ’Het liefst wil ik een zo groot mogelijk gezin’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Over twee maanden hoopt de Britse soulzangeres Joss Stone haar tweede kind te verwelkomen. Maar eerst staat ze komend weekend, hoogzwanger, op het podium in Den Bosch. Ⓒ Getty Images

Het zijn de laatste loodjes voor de hoogzwangere Joss Stone. De Britse soulzangeres doet komend weekend nog een keer ons land aan voordat ze volgende maand haar tweede kind verwacht. In gesprek met Privé vertelt ze over haar miskraam, vorig jaar oktober, en hoe ze een beraamde aanslag op haar leven heeft weten om te zetten in iets positiefs. „Ik vind altijd wel dingen die mij een fijn gevoel geven.”