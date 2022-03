Mattie en Wietze herenigd voor Oekraïne: ’Verleden achter ons laten’

De mannen gingen in 2017 met ruzie uit elkaar. De dj’s zouden samen overstappen naar Sky Radio, maar Valk tekende zonder dit aan De Jager te vertellen een nieuw contract bij Qmusic. De Jager werkt sinds 2018 voor Radio 538.

Valk vindt maandag ’een bijzonder moment’, zo zei hij donderdag in de ochtendshow van Qmusic. „Dit is ons gevraagd en we hebben allebei meteen ja gezegd. We vonden dit een mooi moment om het verleden achter ons te laten.” De situatie in Oekraïne zet dingen die zijn gebeurd ook „in perspectief”, aldus Valk. „Dus wij geven elkaar een hand en gaan zo veel mogelijk geld inzamelen voor Oekraïne.”

De Jager laat weten alles wat is gebeurd voor het goede doel graag aan de kant te zetten. „We gaan maandag samen twee uur leuke radio maken om zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van het conflict in Oekraïne. Het gaat op dit moment niet om ons, maar om het goede doel. Daar doen we het voor. We laten hiermee zien dat we een eenheid vormen en dit met z’n allen doen.”