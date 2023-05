Premium Het beste van De Telegraaf

Opmars tekent zich af op 76e filmfestival van Cannes Vrouwen in films: niet langer een voetnoot in de geschiedenis

Door Marco Weijers

De filmindustrie wordt nog altijd door mannen gedomineerd, maar vrouwen zijn onmiskenbaar in opmars. Ook in Cannes, waar dit jaar een recordaantal van zeven vrouwelijke regisseurs meedingt naar de begeerde Gouden Palm. Daarnaast vormen vrouwen steeds vaker de motor van het verhaal. Bijvoorbeeld in Firebrand, met Alicia Vikander als de laatste van vrouw van de buitengewoon onwelriekende Hendrik VIII.