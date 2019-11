Jussie Smollett dient claim in tegen Chicago

Volgens de acteur zouden officials hebben verzonnen dat hij de bedenker was van het in scène zetten van een racistische, homofobe aanval in de stad, meldt TMZ. Jussie Smollett spant daarom nu zelf een rechtszaak aan tegen de stad.

Jussie richt zijn pijlen niet alleen op Chicago, maar klaagt ook de broers Osundairo en verschillende functionarissen aan, onder wie een politie-inspecteur. De broers Osundairo werden aanvankelijk als verdachten aangemerkt in de zaak van Jussie Smollett, totdat de autoriteiten concludeerden dat de acteur de aanval in scène had gezet.

Jussie werd in maart aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte. De aanklachten tegen de acteur, die zelf zei onschuldig te zijn, werden na enkele weken ingetrokken. Maar Chicago eist alsnog 130.000 dollar (117.000 euro) van de voormalige Empire-ster voor de kosten die zijn gemaakt in het onderzoek. De stad vraagt daarnaast om een schadevergoeding van 260.000 dollar (234.000 euro). Pogingen van Smollett om die rechtszaak te laten seponeren, mislukten onlangs bij de rechtbank.