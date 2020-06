DWDD blikt terug op vijftien jaar muzikale hoogtepunten

Ⓒ BNNVARA

De Wereld Draait Door is in de archieven gedoken. Het resultaat daarvan is vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli te zien op NPO 1. Onder de titel De Wereld Spoelt Terug worden dan muzikale hoogtepunten uit de afgelopen vijftien jaar uitgezonden, maakte BNNVARA dinsdag bekend.