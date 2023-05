Priscilla Presley schikt in zaak over nalatenschap van dochter

Presley viel over een aanpassing in het testament waardoor niet zij, maar Lisa Marie’s kinderen beheerders van het trustfonds werden waarin de erfenis zou worden ondergebracht. In de wijziging uit 2016 zou de naam van Priscilla verkeerd zijn geschreven en zou de handtekening van Lisa Marie er anders uitzien dan normaal. Volgens de advocaten van Priscilla is de aanpassing aan het testament ook ongeldig omdat het nooit door een notaris is behandeld.

De zaak is nu dus afgehandeld, maar de details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. Volgens de advocaat van Presley is ze „tevreden” over de uitkomst.

Lisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley, overleed in januari op 54-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.