Bella Hadid biedt verontschuldigingen aan

Hadid maakte haar verontschuldigingen op Twitter, zowel in het Engels als in het Arabisch. „Deze foto heeft niets, maar dan ook niets met politiek te maken. Eerlijk gezegd waren de vliegtuigen op de achtergrond mij niet eens opgevallen, laat staan dat ik beide vliegtuigmaatschappijen belachelijk zou willen maken. Ik wil mijn posts of mijn platform nooit of te nimmer gebruiken om haat of negativiteit te verspreiden, zeker gezien mijn eigen achtergrond. Ik geef heel veel om de moslim en Arabische kant van mijn familie, net zoals om mijn vele broeders en zusters over de gehele wereld”, aldus Bella.

Ze vervolgt: „Ik heb nog nooit slecht gesproken over deze landen en zal dat ook niet doen. Ik verspreid alleen maar de liefde en schoonheid, zoals mijn oma en vader me dat geleerd hebben. Het feit dat ik mijn volgers teleurgesteld heb doet me nog het meeste pijn. Dit is nooit de bedoeling geweest en ik hoop dat jullie dat geloven. Ik zal beter opletten met dat wat ik post. Ik houd van jullie.”

Fans van Hadid riepen na haar oorspronkelijke post op tot een boycot van merken waarmee het model samenwerkt, zoals Dior, Bulgari en Burberry. Ook werd de hashtag #BellaHadidIsRacist veelvuldig gebruikt.