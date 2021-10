Dit is de nieuwe liefde van model Loiza Lamers

Eerder hintte Loiza er in de trailer van haar documentaire al op dat zij verliefd was. De docu, die vanaf 6 oktober te zien is, focust op het liefdesleven van het model en welke confrontaties daarbij komen kijken. Het is de eerste keer dat Loiza, die als jongen werd geboren, publiekelijk praat over haar liefdesleven.

„Ik krijg vaak verzoeken om te praten over mijn liefdesleven, maar dat heb ik nooit gedurfd en altijd afgewezen”, vertelt het model dat de achtste editie van Holland’s Next Top Model won. „In Altijd al Loiza zet ik voor het eerst deze deur open. Dat voelt als een persoonlijke bevrijding.”