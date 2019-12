Kerstspecial William en Catherine ook in Nederland te zien

De kokkerellende hertog en hertogin van Cambridge waren maandag voor het eerst te zien op BBC One. In de special maken William en Catherine samen met de Britse bakster Mary Berry verschillende feestelijke gerechten. De maaltijden worden geserveerd aan vrijwilligers van verschillende goede doelen.

Mary gaat daarnaast met het koppel langs verschillende organisaties. Zo bezoeken ze onder meer een daklozenopvang en de eerste alcoholloze bar in Groot-Brittannië, speciaal voor mensen die worstelen met verslavingen.

Verder praten William en Catherine ook openhartig over hun kinderen en de prins over zijn overleden moeder Diana. Ook zit er een ongemakkelijk moment in de uitzending die in Engeland tot speculaties leidden over de relatie tussen de prins en zijn echtgenote.

