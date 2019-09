Eva Longoria looft fraudeverdachte Felicity Huffman

Volgens People staat in de brief te lezen dat Eva tijdens opnamen van Desperate Housewives gepest werd door een collega en dat Felicity haar hielp.

Toen Eva aan het begin van deze eeuw aan de serie begon, was ze nog onbekend en niet zo ervaren. Felicity was van de cast van de hitserie de enige die zich over haar ontfermde. Ook toen Eva als enige niet genomineerd was voor awards, bleef Felicity haar steunen. „Daar ben ik haar erg dankbaar voor”, laat ze de rechter weten in de brief.

Smeergeld

Felicity Huffman moet zich voor de rechter verantwoorden omdat ze iemand smeergeld heeft betaald om te rommelen met de cijfers van het toelatingsexamen van haar dochter. Dat deed de actrice om haar kind op een prestigieuze universiteit te krijgen.

Ook Full House-actrice Lori Loughlin is aangeklaagd in de zaak. Zij wordt ervan verdacht een half miljoen dollar te hebben betaald om haar twee dochters op de universiteit te krijgen door ze in te schrijven als leden van het roeiteam. Beide meiden hebben echter nog nooit in een roeiboot gezeten. Loughlin heeft altijd schuld ontkent.