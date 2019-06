Cara Delevingne bevestigt relatie met actrice Ashley Benson

Hoewel de twee al een jaar samen zouden zijn, hebben het topmodel en de Pretty Little Liars-actrice er al die tijd geheimzinnig over gedaan. Nu is het dus geen geheim meer, aangezien het filmpje voor zichzelf spreekt. Ashley reageert onder het bericht met een reeks hartjes.

Volgens US Weekly woont het stel ook sinds kort samen. De entertainmentsite schrijft dat Ashley haar huis in Los Angeles verkocht heeft om bij Cara in te trekken.