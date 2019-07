Martien Meiland wordt PRIVÉ-columnist

Inmiddels draaien op Chateau Marillaux de camera’s alweer voor dat tweede seizoen. Maar wie daarop niet wil wachten om te zien hoe het de familie vergaat, kan woensdag terecht in Weekblad PRIVÉ. Vanaf de komende editie, die dan verschijnt, heeft Martien zijn eigen column waarin hij de fans op de hoogte houdt van alle gebeurtenissen op het kasteel.

„Ik heb er zo’n zin in, énig, met een column in Privé ben je meteen toch een van de meest gelezen schrijvers van Nederland!”

Ook PRIVÉ-hoofdredacteur EVERT SANTEGOEDS is blij met de nieuwe medewerker: „Ik liep al een tijdje rond met het idee en de televisieloze periode, die we zonder ’Chateau Meiland’ moeten zien door te komen, lijkt me het uitgelezen moment om ermee te beginnen. Ik heb de eerste aflevering net binnen en ik moet zeggen: het is helemaal Martien, je hóórt het hem allemaal zeggen!”