Gezocht: kopie van prins Harry

De markt met jonge, rossige acteurs is in Groot-Brittannië blijkbaar dun gezaaid. Ⓒ Getty Images

De makers van de Britse hitserie The Crown zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen op het vijfde seizoen, maar kampen met een groot probleem. In de aanstaande reeks worden de jaren tussen 1990 en 1997 belicht, de tijd waarin prins Harry uitgroeit van zesjarige jongen tot dertienjarige puber. Alleen blijken rossige jongens in die leeftijdscategorie, die bovendien kunnen acteren, behoorlijk spaarzaam...