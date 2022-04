’Meghan weer terug in de Verenigde Staten’

Kopieer naar clipboard

Meghan Ⓒ Getty Images

Meghan is dinsdag tijdens de Invictus Games niet aanwezig in het Zuiderpark in Den Haag. Prins Harry bezocht dinsdagmiddag verscheidene sportwedstrijden, maar hij is voor het eerst sinds de aankomst afgelopen vrijdag alleen. Naar verluidt is de hertogin van Sussex maandag terug naar Amerika gevlogen.