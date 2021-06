Bilal Wahib in tranen: ’Mijn moeder moest huilen’

De 22-jarige Wahib deed in de talkshow voor het eerst sinds de video in maart verscheen, zijn verhaal. De Mocro Maffia-acteur heeft het slachtoffer nog niet persoonlijk gesproken. Met de ouders heeft Wahib, die werd aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, een regeling getroffen. „Zijn ouders zeiden tegen mij: ’Hij heeft er nog wel last van. (...) We zijn tot iets gekomen.”

In de Instagramvideo, waar ook Wahibs vriend Oussama Ahammoud in te zien is, vraagt de acteur aan het slachtoffer of hij in ruil voor 17.000 euro zijn geslachtsdeel laten zien. „Het is een grap en de grap luidt: kun je je piemel laten zien? Dat kan niet. Hij heeft geen ogen, dus je kunt hem niet laten kijken.”

’Domme humor’

Een dag daarvoor had Wahib die grap gehoord van een vriend. „Dit grapje werd bij hem uitgevoerd. Dan zeiden ze tegen hem: ’Als jij je lul kan laten zien, geven wij jou tienduizend euro. Want je gaat je lul niet zomaar laten zien. Het is moeilijk om te begrijpen, maar ik vond het op dat moment heel grappig. Ik heb ’m uitgevoerd en dat is een heel domme manier van humor hebben. Ik vond hem zelf heel grappig.”

Vervolgens ging het slachtoffer aftellen. „Drie, twee, één... en ik dacht dat hij bij één zou zeggen: ’Ik ga dit zeker niet doen. Zijn jullie helemaal gek geworden?’ Mijn eerste blik was ’lachen’ toen hoorde ik op een gegeven moment dat hij twaalf. En op een gegeven moment zie je mij switchen: wat de fuck zijn wij nu eigenlijk aan het doen?”

Moeder

In de nacht die daarop volgde heeft Bilal ’bijna niet kunnen slapen’. „Ik kan het niet goedpraten, want als ik dit had gedaan bij een jongen van 25, ben je ook fout. Ik zag alles om mij heen instorten: mijn moeder, dar jongetje, mijn hele familie stort in. Mijn moeder is mijn schatje. Ik kon haar ook even niet aankijken, nee.”

Vervolgens valt er een stilte aan tafel en komen de tranen bij Bilal. „Ik kwam binnen en ze moest huilen, daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Ik heb mijn moeder heel lang niet zien huilen, dus dat was wel pittig. Ik kon niks zeggen. Ze was heel boos, mijn vader was trouwens ook heel boos. Maar ik blijf wel haar kind. En op een gegeven moment ziet ze ook dat heel Nederland mij nu kapotmaakt en ik iemand nodig heb.”

Bedreigingen

In de periode die daarop volgde, bleef de acteur zo veel mogelijk in de luwte. „Ik ben serieus een maand niet naar buiten geweest. Ik kreeg ook best veel bedreigingen. Ik ging stiekem naar de garage, naar mijn auto. Maar toen durfde ik toch niet naar buiten te gaan. Zo leefde ik een beetje.”

Wahib houdt ondertussen ’overal rekening mee’. En dus ook op mogelijke vervolgstappen van de familie van het slachtoffer. „Ik laat alles op me afkomen. Ik ben mijn weer aan het goedmaken met mijn moeder, met mijn zus en met mijn oom. En alles wat erbij komt kijken. Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe erg het mij spijt.” Vervolgens richt hij zich op het slachtoffer, die hij vooralsnog niet persoonlijk mag spreken. „Bro, ik hou van jou. En je weet dit. Sorry voor wat ik heb gedaan, oprecht, met heel mijn hart. Het spijt me. Als je mij wil spreken, je kunt het. Love, en ik hou van je.”