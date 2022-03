Paul de Leeuw vervangt zieke Peter Beense bij Holland zingt Hazes

Sterren

Ed Sheeran: ik heb nooit muziek zonder bronvermelding gebruikt

Ed Sheeran heeft nog nooit ideeën van andere artiesten ’geleend’ zonder bronvermelding. Dat verklaarde de Britse zanger maandag in het hooggerechtshof in Londen tijdens de behandeling van de zaak over mogelijk plagiaat van de ster bij het maken van zijn wereldhit Shape of You.