Ariana Grande ontvangt eindelijk haar Grammy

„Ik ben toch blij dat ik vandaag de post eens ophaalde”, grapte Ariana op Instagram bij een foto waarop ze met het beeldje poseerde. Haar manager postte echter ook over het moment op Instagram, en vertelde dat hij de award had overgedragen aan de 26-jarige. „Ik ben zo trots dat ik haar deze week haar eerste Grammy mocht geven”, zei hij over Ariana, die hij ’een levend icoon’ noemde.

De zangeres antwoordde daaronder: „Zo dankbaar. Dank je Scoot. Ook al heb je wel mijn grap verpest dat ’ie met de post was gekomen.”

Ariana zou eigenlijk optreden bij de Grammy’s afgelopen februari, maar kreeg onenigheid met de organisatie over de invulling van haar show. Ze besloot daarom die avond thuis te blijven. In een serie tweets benadrukte ze dat ze desondanks erg dankbaar was voor haar twee nominaties, waarvan ze er een verzilverde tijdens de awardshow.