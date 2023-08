Bert Visscher laat zich van compleet andere kant zien: ’Dit keer geen gekke bekken’

Cabaretier (62) in grote toneelproductie ’Ripperda’

Het leven van Bert Visscher was het afgelopen jaar een achtbaan. De 62-jarige cabaretier maakte een afscheidsvoorstelling, hij ontdekte dat hij kanker had. En nu staat hij in de grote toneelproductie Ripperda voor het eerst met 150 andere mensen op het podium. „Het gaat dit keer niet om Bert met zijn gekke bekken.”