Nabestaanden slachtoffers festival Travis Scott treffen schikking

Premium Sterren

Travis Scott geeft eerste grote optreden na drama Astroworld

Travis Scott heeft zijn eerste grote publieke optreden gegeven sinds het drama tijdens het Astroworld Festival, waarvan hij mede-organisator was. De rapper was eerder deze maand te zien en horen tijdens een afterparty van de Formule 1 Grand Prix in Miami, maar dat was voor een ’klein’ publiek. Nu be...