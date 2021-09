Premium Het beste van De Telegraaf

Artsen kunnen niets meer voor hem doen… Magician Ronald Moray: ’Ik ben klaar om te sterven…’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Meervoudig kampioen goochelen, en vriend van de sterren, Ronald Moray heeft nog maar kort te leven. Hij zegt ’gelukkig’ te zullen sterven, en ’blij te zijn om het mooie leven dat hij geleefd heeft’. Ⓒ Jim Hoogendorp

Nauwelijks tien uur nadat Ronald Moray op Curaçao zijn partner Gerrit van de Beek ten huwelijk had gevraagd, sloeg voor The Master Of Magic - zoals hij in de showbizz al jaren wordt genoemd - het noodlot toe. Hij zakte door zijn benen, kon niet meer overeind komen en moest liggend in het vliegtuig teruggebracht worden naar Nederland. Hier kreeg hij enkele dagen later te horen dat hij kanker had. Tot nauwelijks een maand geleden bleef de 57-jarige magician geloven in genezing. Aan Privé geeft hij nu zijn afscheidsinterview. Zijn toekomst is een kwestie van weken geworden, misschien zelfs wel van dagen…